Cleveland (SID) - Pleite für die Patriots, Rekord für Quarterback-Legende Brett Favre: Am neunten Spieltag der amerikanischen Football-Profiliga NFL kassierte der Deutsche Sebastian Vollmer mit den New England Patriots eine überraschend deutliche 14:34-Niederlage bei den Cleveland Browns.

Dagegen warf der 41 Jahre alte Favre beim 27:24 der Minnesota Vikings nach Verlängerung gegen die Arizona Cardinals Pässe für 446 Yards. Ein Rekord für den "Eisenmann" der Liga in seinem 293. regulären Saisonspiel in Serie.

Favre: "Wir brauchten diesen Sieg"

"Wir brauchten diesen Sieg. Die Zeit wird zeigen, ob der Funke jetzt übergesprungen ist", sagte Favre. Die Vikings müssen bei 3:5 Siegen weiter um die Play-off-Teilnahme bangen.

In Cleveland machte Running Back Peyton Hillis mit 184 Yards und zwei Touchdowns die nächste Überraschung der Browns perfekt. Vor zwei Wochen hatte Cleveland bereits Super-Bowl-Sieger New Orleans Saints mit 30:17 geschlagen. Für New England war es die zweite Saisonniederlage bei sechs Siegen.

Quarterback Drew Brees führte Titelverteidiger New Orleans zum sechsten Saisonsieg. Brees warf beim 34:3 gegen die Carolina Panthers Pässe für 253 Yards und zwei Touchdowns.

Die Pleitenserie von Ex-Champion Dallas Cowboys ist mit dem 7:45 bei den Green Bay Packers um ein Kapitel reicher. Für die Texaner war es bereits die siebte Niederlage im achten Spiel.