Köln (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA wird den beim Anschlag auf die togoische Nationalmannschaft Anfang des Jahres schwer verletzten Torhüter Kodjovi Obilale finanziell unterstützen. Der 25-Jährige, der sich noch in der Rehabilitation befindet, erhält von der FIFA 100.000 Dollar (ca. 71.000 Euro).

Ende September hatte FIFA-Präsident Sepp Blatter dem Torhüter zunächst eine Zahlung in Höhe von 25.000 Dollar (ca. 18.000 Euro) aus dem humanitären Fonds zugesichert und Obilale "viel Mut und Kraft" gewünscht.

Obilale, der beim französischen Amateurklub GSI Pontivy unter Vertrag stand, war bei dem Anschlag im Vorfeld des Afrika-Cups am 8. Januar in Angola von zwei Kugeln in Rücken und Bauch getroffen und anschließend zur Operation nach Südafrika geflogen worden. Bei dem Anschlag in der angolanischen Exklave Cabinda waren Togos Assistenztrainer Abolo Amelete und Pressesprecher Stanislas Ocloo sowie der Busfahrer getötet worden.