Dallas (SID) - Mit einem frisch frisierten Dirk Nowitzki in Bestform haben die Dallas Mavericks ihr wahres Gesicht gezeigt. Der deutsche Superstar, dessen blonde Löwenmähne einer schnittigen Kurzhaar-Frisur gewichen ist, versenkte 17 Sekunden vor der Schlusssirene den entscheidenden Wurf zum 89:87-Sieg der Mavericks gegen Vizemeister Boston Celtics in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA.

Seinen neuen Look erklärte Nowitzki auf seinem Twitter-Account 'swish41': "Es war Zeit für den jährlichen Kahlschlag. Die Haare haben mich wirklich gestört, und ich brauchte einen Wechsel nach der brutalen Niederlage im letzten Spiel. Sorry, Ladies."

Der Würzburger war mit 25 Punkten erfolgreichster Werfer seines Teams, dazu sammelte er sieben Rebounds. "Unsere Abwehr hat großen Willen bewiesen, das war der Schlüssel für unseren Sieg. Wir lagen am Ende mit fünf oder sechs Punkten hinten. Trotzdem haben wir uns im letzten Timeout angefeuert und gesagt: Das ist unser Spiel. Lass uns rausgehen und es uns holen", sagte Nowitzki.

Boston "mental müde"

Für Boston war es die erste Niederlage nach zuletzt fünf Siegen in Serie. Vor allem die verschenkte Führung in der Schlussphase ärgerte Trainer Doc Rivers: "Es ist zu früh, um müde zu sein, aber wir waren mental müde." Paul Pierce mit 24 Punkten sowie Kevin Garnett mit 18 Punkten und 15 Rebounds hatten Boston lange auf Siegkurs gehalten, doch in den Schlusssekunden behielten Nowitzki und Co. die Nerven.

Jason Terry, der diesmal nicht in der ersten Fünf stand, nutzte 73 Sekunden vor dem Ende ein Zuspiel von Nowitzki mit einem Drei-Punkte-Wurf zum Ausgleich. Insgesamt kam Terry auf insgesamt 17 Punkte und bestätigte damit den Schachzug von Coach Rick Carlisle, den ehemaligen "besten sechsten Mann der NBA" von der Bank zu bringen.

Kidd bleibt ohne Punkt