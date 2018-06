Nagoya (SID) - Olympiasieger Brasilien, Titelverteidiger Russland und Gastgeber Japan haben bei der Volleyball-WM in Japan vorzeitig das Halbfinale erreicht. Gold-Favorit Brasilien beendete die Medaillenträume der deutschen Mannschaft mit einem klaren 3:0. Russland besiegte Serbien ebenfalls 3:0 und ist neben Brasilien das einzige noch ungeschlagene Team der Titelkämpfe. Japan setzte sich überraschend klar mit 3:0 gegen Südkorea durch.

In der deutschen Gruppe F in Nagoya wird das letzte Halbfinalticket an den Olympiazweiten USA oder Europameister Italien gehen. Die US-Girls ließen dem letzten deutschen Zwischenrundengegner Niederlande beim 3:0 keine Chance und müssen nun gegen Brasilien gewinnen. Italien besiegte Thailand 3:0, letzter Gegner ist der dreimalige Olympiasieger Kuba.

In der in Tokio spielenden Gruppe E geht es nur noch um die Plätze hinter dem Spitzenduo Russland und Japan. Beste Aussichten auf die Runde um die Plätze fünf bis acht haben die Türkei durch ein 3:0 gegen Peru sowie Serbien und Südkorea. Athen-Olympiasieger China besiegte zwar Polen 3:0, wird aber wohl nur um die Plätze neun bis zwölf spielen.