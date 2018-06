Köln (SID) - Stürmer Adil Chihi hat beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln vor dem brisanten rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr, Sky und Liga total!) erneut für Ärger gesorgt. Der Deutsch-Marokkaner wurde während der Trainingseinheit am Dienstagmorgen von Trainer Frank Schaefer wegen schlechten Verhaltens vorzeitig in die Kabine geschickt und ist bis auf Weiteres aus dem Profikader gestrichen worden. "Mir blieb keine andere Wahl. Das Verhalten von Adil Chihi war nicht akzeptabel, darum musste ich so im Sinne der Mannschaft reagieren", sagte Schaefer.

Chihi muss sich nun wieder über die U23 zurück in den Bundesliga-Kader kämpfen. "Adil hat jederzeit die Möglichkeit, über gute Trainingsleistungen zurück in den Profikader zu kehren", erklärte Schaefer weiter. Chihi war bereits vor dem Spiel beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Wochenenden (1:3) aus Verhaltensgründen aus dem Kader gestrichen worden. Der 22-Jährige hat in der laufenden Saison bislang zwei Einsätze absolviert und wird den Verein am Saisonende wohl verlassen.