Frankfurt/Main (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will mit der Beschäftigung eines externen Ombudsmanns möglichen Spiel-Manipulationen in der Zukunft vorbeugen. Der Schiedsmann soll in das Anfang September vorgestellte Projekt "Transparenz und Integrität im Fußball" eingebunden werden. Für die Besetzung der Position hat die DFL am Dienstag eine öffentliche Stellenausschreibung gestartet.

Laut DFL soll der Ombudsmann "bei Anhaltspunkten für geplante oder verabredete Spiel-Manipulationen oder anderer Unregelmäßigkeiten im Fußball als unabhängiger Ansprechpartner für Hinweisgeber" zur Verfügung stehen. Darüber hinaus soll er in Fragen "zum Umgang mit möglichen Verdachtsmomenten und Gefährdungssituationen" beraten.

Zur Verhinderung von Manipulation hat sich die DFL Anfang September mit Transparency International Deutschland zusammengetan. Ziel der Zusammenarbeit ist es, konkrete Maßnahmen zur Prävention zu entwickeln und umzusetzen.