Aalborg (SID) - Gastgeber Dänemark muss in der Vorrunde der Europameisterschaft 2011 (11. bis 25. Juni) in der Gruppe A gegen Island, Weißrussland und die Schweiz antreten. Das ergab die Auslosung, die am Dienstag in Aalborg vorgenommen wurde. DFB-Trainer Horst Hrubesch, der 2009 die deutsche U21 zum Titel geführt hatte, loste als Glücksfee Tschechien, die Ukraine, Spanien und England in die Gruppe B.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) war als amtierender U21-Europameister in der Qualifikation an Tschechien und Island gescheitert. Bei der EM in Dänemark geht es nicht nur um den Titel, sondern auch um drei Startplätze für die Olympischen Spiele 2012 in London. Gastgeber England ist automatisch qualifiziert.