Köln (SID) - In der Fußball-Europa-League gehen die Bundesligisten VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen am vorletzten Gruppen-Spieltag mit unterschiedlichen Voraussetzungen in ihre Auswärtsbegegnungen. Während die Schwaben nach dem vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde bei Young Boys Bern ab 19.00 Uhr eine Pflichtaufgabe erledigen müssen, benötigt die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes im Gastspiel bei Rosenborg Trondheim ab 21.05 Uhr noch mindestens einen Punkt.

Die deutschen Biathletinnen starten beim Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund in den WM-Winter. Ab 16.20 Uhr kämpfen die Frauen über 15 km um die ersten Weltcup-Punkte der Saison. Olympiasiegerin Magdalena Neuner ist wegen einer Erkältung nicht am Start. Nach den Rücktritten von Kati Wilhelm, Simone Hauswald und Martina Beck sollen es die erfahrene Andrea Henkel oder Laufwunder Miriam Gössner richten.

Im finnischen Kuopio wollen sich die deutschen Skispringer besser präsentieren als zuletzt beim Weltcupstart in Kuusamo. Auf der Großschanze in Kuopio haben sich alle sechs DSV-Athleten für den Wettbewerb qualifiziert. Um 17.00 Uhr beginnt der erste Durchgang.

In der Handball-Bundesliga erwartet der VfL Gummersbach am 14. Spieltag Spitzenreiter HSV Hamburg. Anwurf ist um 19.00 Uhr. Im Verfolgerduell treffen die Rhein-Neckar Löwen im Heimspiel um 20.45 Uhr auf Titelverteidiger THW Kiel. Dazu empfängt HBW Balingen-Weilstetten um 20.15 Uhr den Tabellenletzten MT Melsungen.