Barcelona (SID) - Das 0:5-Desaster im Clasico beim spanischen Meister FC Barcelona hat Real Madrids Jungstar Mesut Özil schwer zugesetzt. "Das war die schlimmste Niederlage in meiner Karriere", sagte der deutsche Nationalspieler der Bild-Zeitung am Tag nach der Pleite. "So hoch habe ich noch nie in einem wichtigen Spiel verloren. Es tut mir unglaublich leid für die Mannschaft und vor allem für die Fans. Diese Niederlage tut einfach nur weh."

Den Real-Stars hatte Trainer Jose Mourinho direkt nach dem Spiel einen Maulkorb verpasst. Und Özil war vom exzentrischen Portugiesen bereits zur Halbzeit ausgewechselt worden. "Das war okay. Es musste einfach etwas passieren. Ich vertraue dem Trainer weiterhin voll und ganz", sagte der Mittelfeldspieler.

Auch Bundestrainer Joachim Löw sieht auf Özil und dessen Nationalmannschaftskollegen Sami Khedira keine schweren Zeiten zukommen. "Nein, nicht im Geringsten. Mesut Özil und Sami Khedira haben bereits einen hohen Stellenwert und bewiesen, was sie können. Solche Niederlagen gehören dazu", meinte Löw im Interview mit der Bild-Zeitung und fügte an: "Sie werden ihre Lehren daraus ziehen. Ich bin sicher, Mourinho wird weiter auf Mesut und Sami bauen. Hier war die gesamte Real-Elf gegen einen übermächtigen Gegner chancenlos."

Zu allem Überfluss muss Real im kommenden Spiel am Samstag gegen den FC Valencia möglicherweise auf seinen Offensivstar Cristiano Ronaldo verzichten. Der Portugiese klagt über Sprunggelenkprobleme und nahm am Mittwoch nicht am Training teil. Nach Angaben von Real bereiten Ronaldo eine Sehnenreizung und eine Prellung am rechten Knöchel.