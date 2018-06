Inhalt Seite 1 — Woods entdeckt das Twittern für sich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Thousand Oaks (SID) - Der Tiger lernt das Twittern: Golf-Superstar Tiger Woods hat seine Leidenschaft für das Mikroblogging entdeckt und bemüht sich um mehr Nähe zu seinen Fans. Am 17. November hatte der 34-Jährige nach seinem Skandal-Jahr eine Charme-Offensive gestartet. "Was geht ab bei euch? Habe mich entschieden, es mit dem Twittern zu versuchen", schrieb Woods.

Zunächst aber hielt er sich mit dem neuen Medium noch stark zurück. Auf insgesamt sechs Kurznachrichten in knapp zwei Wochen brachte es der überragende Golfer der Gegenwart. Am Dienstag jedoch legte Tiger Woods mächtig los und verschickte gleich 23 sogenannte Tweets und beantwortete zahlreiche Fragen seiner Fans. Die dankten es ihm. Die Zahl der registrierten Anhänger (Follower) stieg gleich auf 281.946 an.

Was er denn auf einer Runde so alles esse, wurde Woods gefragt. "Erdnüsse, Bananen, Sandwiches und Mandeln." Nachdem er auf der Pressekonferenz vor seinem eigenen Turnier ab Donnerstag im kalifornischen Thousand Oaks mit einem Spitzbart aufgetaucht war, wollte ein Fan wissen: "Schaffst du auch einen Vollbart?" Woods: "Bei mir reicht es nur zu einen Kinnbart."

Auch von seinen Kollegen wird die neue Tätigkeit von Woods mit Interesse aufgenommen. Der Nordire Rory McIlroy meinte: "Seine Homepage habe ich nicht verfolgt, aber jetzt twittert er wie verrückt. Ich glaube, es lohnt sich, das zu verfolgen."

Poulter: "Er hat noch viel zu wenig gemacht"

Der Engländer Ian Poulter ist der wohl eifrigste Twitterer unter den Golfern. Zu seinem neuen "Kollegen" Woods meinte er: "Er hat noch viel zu wenig gemacht. Ich glaube, ich werde ihm mal schreiben, dass da mehr kommen muss."

Woods' Nachfolger als Nummer eins der Golf-Welt, den Engländer Lee Westwood, hat Poulter bereits erfolgreich angestachelt: "Er hat mich schon mehrere Male beleidigt und Scherze gemacht. Das ist großartig. Das Ganze macht richtig Spaß."