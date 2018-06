Zürich (SID) - Die Vergabe der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 am Donnerstag im Messezentrum in Zürich wird zum Stelldichein der Polit-Prominenz. Der britische Premier David Cameron und Prinz William führen zusammen mit Fußball-Ikone David Beckham die englische Delegation an. Der spanische Ministerpräsident Jose Luis Zapatero hat sein Kommen ebenso zugesagt wie Portugals Premierminister Jose Socrates. Das Bewerbungs-Komitee der USA wird angeführt vom ehemaligen Präsidenten Bill Clinton.

Hingegen sagte der russische Ministerpräsidenten Wladimir Putin seine Teilnahme an der Vergabe-Zeremonie ab und geißelte die Veranstaltung als "skrupellosen Wettbewerb". Die zuletzt von den Russen kommunizierte VIP-Liste wird angeführt vom stellvertretenden Premierminister Igor Schuwalow.

Bei der erfolgreichen Bewerbung Sotschis für die Olympischen Winterspiele 2014 war es noch Putin, der mit seiner persönlichen Anwesenheit in Guatemala-Stadt großen Eindruck bei den Delegierten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gemacht hatte.

Der südkoreanische Premierminister Kim Hwang-Shik wird indes ebenfalls in der Banken-Metropole am Zürich-See erwartet. Der Emir von Katar, Scheich Hamad bi Khalifa al-Thani, wird die Delegation seines Heimatlandes anführen. Australien schickt als Botschafterin Supermodel Elle Macpherson ins Rennen.