Wolfsburg (SID) - Spielmacher Diego vom Bundesligisten VfL Wolfsburg hat seinem glücklosen Trainer Steve McClaren den Rücken gestärkt. "Den Trainer zu entlassen, wäre ein großer Fehler. Wir sitzen alle in einem Boot. Unser Coach arbeitet hart und gibt alles", sagte der Brasilianer am Mittwoch.

Der fehlende Erfolg des Tabellen-13. hat laut Diego keinen Einfluss auf die Stimmung in der Mannschaft. "Ich sehe keine großen Probleme. Wir müssen uns nicht lieben, nur akzeptieren. Die Atmosphäre in der Kabine ist perfekt", sagte der Südamerikaner, der am Samstag mit den "Wölfen" zu Hause gegen seinen alten Verein Werder Bremen antritt (15.30 Uhr/Sky und Liga total!).

Pünktlich zum Werder-Spiel hat sich auch Torjäger Edin Dzeko nach seiner Verletzung aus dem Spiel beim 1. FC Köln (1:1) zurückgemeldet und am Mittwoch ein erstes Mannschaftstraining ohne Probleme absolviert. Sturmpartner Grafite indes fällt wegen eines Muskelfaserrisses aus.