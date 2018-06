Nashville (SID) - Die Indianapolis Colts haben ihre Negativserie in der National Football League NFL beendet. Star-Quarterback Peyton Manning führte den Super-Bowl-Finalisten nach drei Niederlagen in Serie zu einem 30:28-Sieg gegen die Tennessee Titans. Manning, der zuletzt elf Interceptions in den letzten drei Spielen geworfen hatte, brachte 25 Pässe an den eigenen Mann für insgesamt 319 Yards Raumgewinn und bereitete zwei Touchdowns vor.

"Ich habe weitergearbeitet und versucht, eine positive Einstellung zu finden", sagte Manning nach dem siebten Saisonsieg der Colts, die weiter auf die neunte Play-off-Teilnahme in Folge hoffen dürfen. Für die Titans hingegen war es die sechste Niederlage in Serie.