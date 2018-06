Köln (SID) - Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga durch die erste Heimniederlage in dieser Saison den Sprung auf den zweiten Platz verpasst. Am 13. Spieltag unterlagen die "Albatrosse" in einer ausgeglichenen Partie vor 8117 Besuchern mit 74:78 (37:35) gegen die Artland Dragons. Für das Team aus Quakenbrück war der US-Amerikaner Tyrese Rice mit 19 Punkten der erfolgreichste Werfer. Die Dragons sind nun mit 18:10 Punkten Tabellendritter, Alba (16:6) rutschte auf Rang vier ab.

Die BG Göttingen verbesserte sich am Freitagabend durch den sechsten Saisonsieg vorübergehend auf Rang elf. Im Spiel gegen den Tabellenfünften Eisbären Bremerhaven setzte sich Göttingen nach einer starken Vorstellung in der Endphase der Partie mit 85:82 (40:30) durch. Überragender Akteur vor 2593 Zuschauern war Dwayne Anderson der 36 Punkte und sieben Rebounds zum Göttinger Erfolg beisteuerte.