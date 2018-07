Köln (SID) - Sechs seiner acht Heimspiele konnte Zweitligist FSV Frankfurt im bisherigen Verlauf der Saison für sich entscheiden. Am heutigen Samstag (ab 13 Uhr, live bei Sky) stellt sich mit dem FC Augsburg die beste Auswärtsmannschaft der Liga vor. Augsburg ist seit sieben Partien ohne Niederlage, doch auch der FSV präsentierte sich zuletzt in guter Form und hat seit vier Spielen nicht mehr verloren.

Der SC Paderborn kam nach zwei Zu-Null-Niederlagen beim 2:2 in Osnabrück zumindest zu einem Punktgewinn. Nun treffen die Ostwestfalen auf den MSV Duisburg, der in den letzten vier Spielen nur einen "Dreier" einfahren konnte. Dennoch ist der MSV, bei denen Präsident Walter Hellmich seinen Abschied zum Jahresende angekündigt hat, weiterhin in der Spitzengruppe vertreten.