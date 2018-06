Amman (SID) - Am Rande eines Spiels in Jordaniens erster Fußball-Liga ist es am Freitagabend zu Ausschreitungen und einer Massenpanik gekommen. Dabei wurden etwa 150 Menschen verletzt. Nach der Begegnung zwischen Al-Wihdat und Al-Feisali in Quoweisneh im Osten der Hauptstadt Amman hatte eine Gruppe gewaltbereiter Anhänger offenbar Steine in Richtung des Stadions geworfen, als die Zuschauer dieses gerade verließen. Das führte zu einer Massenpanik, bei der ein Zaun eingerissen wurde. Unter den Verletzten, von denen elf in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, sind 25 Mitglieder der Ordnungskräfte.

Die jordanische Regierung kündigte am Samstagmorgen eine Untersuchung der Ereignisse an. "Die Regierung wird die Ergebnisse der Untersuchung abwarten und diejenigen, die gegen das Gesetz verstoßen haben und diesen bedauernswerten Vorfall ausglöst haben, strafrechtlich verfolgen", zitiert die Nachrichtenagentur Petra den stellvertrenden Premierminister Ayman Safadi