Frankfurt (SID) - Der FC Augsburg hat seine Serie zumindest für eine Nacht mit dem Sprung an die Tabellenspitze gekrönt. Am 16. Spieltag der 2. Bundesliga gewann das Team von Trainer Jos Luhukay beim FSV Frankfurt durch ein spätes Seitfallzieher-Tor von Thorsten Oehrl (87.) 2:1 (0:0).

Nach 22 Punkten aus den vergangenen acht Spielen verdrängte der FCA Erzgebirge Aue, das erst am Sonntag bei Hertha BSC Berlin antritt, vom ersten Platz. Der zehn Minuten zuvor eingewechselte Oehrl hatte sich den Ball selbst sehenswert mit der Brust aufgelegt und traf dann aus der Drehung zum Sieg. "Es war nicht einfach, aber nach dem Rückstand haben wir fantastisch gespielt", sagte Luhukay. Der FSV liegt vier Punkte hinter Augsburg.

Trotz des späten Knalleffekts hielt das Spitzenspiel nicht, was es versprochen hatte. In einigermaßen turbulenten zehn Minuten kurz nach der Halbzeitpause waren die Treffer durch FSV-Torjäger Sascha Mölders (49., 9. Saisontor) und Stephan Hain (58.) gefallen. Sonst boten beide Mannschaften wenig, was die Bezeichnung "Topteams" gerechtfertigt hätte.

Besonders die erste Halbzeit war genauso enttäuschend wie die niedrige Zuschauerzahl. Vor einer des Anlasses unwürdigen Kulisse von 3473 Fans am Bornheimer Hang belauerten sich die beiden Teams intensiv, zu Torszenen kam es praktisch überhaupt nicht. Nach dem Ausgleich dann taten die Gäste etwas mehr fürs Spiel, ohne die sattelfeste Abwehr zu entblößen. Tobias Werner (63.) zwang FSV-Torhüter Patric Klandt zu einer Glanzparade, ehe Oehrl traf.