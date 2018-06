Inhalt Seite 1 — Leverkusen entführt drei Punkte aus Hamburg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg (SID) - Bayer Leverkusen hat zumindest für 24 Stunden den zweiten Tabellenplatz der Bundesliga erobert. Das Team von Trainer Jupp Heynckes kam nach einer souveränen Leistung beim Hamburger SV zu einem einem verdienten 4:2 (1:0)-Sieg und stellte wieder einmal seine Auswärtsstärke unter Beweis. Der HSV steckt dagegen weiter im Tabellenmittelfeld fest und verliert den angepeilten Platz im internationalen Geschäft immer mehr aus den Augen.

"Da wir Auswärts zuletzt nichts geholt haben, standen wir in diesem Heimspiel natürlich umso mehr unter Druck. Aber nach dem erneuten Rückstand waren die Spieler mental angeschlagen, und ich habe in der Halbzeit deshalb mehr Mut gefordert, und der schnelle Ausgleich hätte uns eigentlich Selbstvertrauen geben können. Aber die vielen Fehler danach haben uns auf die Verliererstraße gebracht", gestand HSV-Trainer Armin Veh.

Vor 51.225 Zuschauern in der Hamburger Arena brachte Ex-HSV-Profi Sidney Sam die Gäste im ersten Durchgang in Führung (30. Minute). Nach dem Ausgleich zu Beginn der zweiten Hälfte durch ein Eigentor von Arturo Vidal (48.) sorgte die Werkself innerhalb von fünf Minuten für eine Vorentscheidung: Zunächst machte Vidal seinen Fehler durch das 2:1 für Bayer wieder gut (61.), dann erhöhte Renato Augusto auf 3:1 (66.). Als Letzterer in der 78. Minute auch noch das vierte Leverkusener Tor erzielte, skandierte das Hamburger Publikum bereits: "Wir haben die Schnauze voll!" Auch das 2:4 des eingewechselten Eljero Elia (79.) konnte das Pfeifkonzert zum Abpfiff nicht mehr verhindern.

Platzherren mit spielerischem Übergewicht

Dabei erarbeiteten sich die Platzherren zunächst ein leichtes Übergewicht, ohne allerdings zu zwingenden Torchancen zu kommen. Leverkusen agierte dagegen bei den zuletzt heimstarken Hanseaten anfänglich abwartend, kam aber vereinzelt zu gefährlichen Angriffen.

So hatte Bayer die erste Gelegenheit zur Führung, als Eren Derdiyok in der 20. Minute schön von Arturo Vidal bedient wurde, jedoch freistehend vor dem Hamburger Tor in Frank Rost seinen Meister fand. Etwas später machte es Sam besser, der nach einer Flanke von Tranquillo Barnetta und dem anschließenden Kopfball von Vidal auf der linken Strafraumseite an den Ball kam und aus spitzem Winkel vorbei an Rost traf.

"Der HSV war in den ersten 25 Minuten die bessere Mannschaft, weil wir zu passiv waren. Aber danach kamen wir besser in die Partie und haben mit viel Struktur und Selbstvertrauen in unserem Spiel den HSV unter Druck gesetzt. Was meine Mannschaft zur Zeit auszeichnet ist die Tatsache, dass wir in jeder Situation eine Antwort haben und auch nach einem Gegentreffer den Kopf nicht in den Sand stecken", so Jupp Heynkes.