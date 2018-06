Berlin (SID) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat Boban Mitev als neuen Assistenztrainer an der Seite von Chefcoach Luka Pavicevic verpflichtet. Der Mazedonier tritt die Nachfolge des Ende Oktober aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Dejan Mijatovic an. Mitev (38) war zuletzt in der russischen Liga als Assistenztrainer bei Lokomotiv Rostow tätig.