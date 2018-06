Chicago (SID) - Im Schneegestöber von Chicago sind die New England Patriots mit dem deutschen Right Tackle Sebastian Vollmer vorzeitig in die Play-offs der National Football League (NFL) gestürmt. Bei den Chicago Bears gewannen die Patriots souverän mit 36:7 und feierten damit den fünften Sieg in Folge. Bereits zur Pause führt das Team aus Foxborough deutlich mit 33:0.

Bei dem dreimaligen Super-Bowl-Gewinner stehen den elf Saisonsiegen lediglich zwei Niederlagen gegenüber. Eine Bilanz, die außer den Patriots nur die Atlanta Falcons aufweisen können, die sich gegen die Carolina Panthers mit 31:10 durchsetzten. Titelverteidiger New Orleans Saints gewann gegen die St. Louis Rams mit 31:13. Eine deutliche Niederlage mussten die Kansas City Chiefs beim 0:31 gegen die San Diego Chargers einstecken.

Schonkost in Detroit

Schonkost bekamen die Zuschauer in Detroit geboten. Mit nur einem einzigen Touchdown sicherten sich die Lions den 7:3-Sieg gegen die Green Bay Packers.

Das Spiel am Montagabend zwischen den Minnesota Wild und den New York Giants musste wegen eines Dachschadens am Metrodome in Minneapolis nach Detroit verlegt werden. Bei einem Schneesturm war das Dach der Arena beschädigt worden, sodass ein Ausweichstadion gesucht werden musste.