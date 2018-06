Aue (SID) - Zweitligist Erzgebirge Aue muss mehrere Wochen auf Kevin Schlitte verzichten. Der 29 Jahre alte Defensivspieler war im Spitzenspiel bei Hertha BSC Berlin am Sonntag (0:2) zur Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Eine Untersuchung am Montag ergab, dass Schlitte einen Bandscheibenvorfall erlitten hat. Damit fällt er für das letzte Hinrundenspiel der Auer am Freitag gegen den FSV Frankfurt (18.00 Uhr/live bei Sky und Liga total!) aus.