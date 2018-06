Philadelphia (SID) - Star-Pitcher Cliff Lee kehrt zurück zu den Philadelphia Phillies. Nach US-Medienberichten erhält der 32-Jährige beim Klub der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB einen Fünfjahresvertrag und wird rund 100 Millionen Dollar (74 Millionen Euro) verdienen.

In der vergangenen Saison hatte der 32 Jahre alte Lee die Texas Rangers in das Finale der Play-offs geführt, das die Rangers gegen die San Francisco Giants verloren. Angeblich hatte Lee ein Vertragsangebot der Texaner über 120 Millionen Dollar (89 Millionen Euro) für sechs Jahre ausgeschlagen. Auch die New York Yankees waren offenbar an dem Pitcher interessiert.