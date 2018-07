Rishon le Zion (SID) - Die deutschen U17-Juniorinnen haben das erste von zwei Länderspielen gegen Gastgeber Israel mit 4:1 (1:0) gewonnen. Lyn Meyer (2.), Selina Hünerfauth (54.) und die eingewechselte Fabienne Dongus (61./64.) sorgten in Rishon le Zion für den klaren Sieg. Am Donnerstag kommt es in Kfar Saba zum zweiten Vergleich mit Israel.