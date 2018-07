Bonn (SID) - Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) will mit einer neuen Führungsstruktur den Kampf gegen Doping intensivieren. Wie die NADA am Mittwoch auf einer Tagung in Bonn bekannt gab, wird sie künftig von einem zweiköpfigen hauptamtlichen Vorstand geleitet. An die Stelle des Kuratoriums tritt ein Aufsichtsrat, der vom bisherigen Kuratoriumsvorsitzenden Hanns Michael Hölz geleitet werden wird.

Die Vorstandsposten würden "umgehend" ausgeschrieben, Favoritin auf einen der Posten ist Geschäftsführerin Anja Berninger. Einen hauptamtlichen Geschäftsführer soll es künftig nicht mehr geben. Berninger leitete die Geschicke der NADA kommissarisch, nachdem Göttrik Wewer im September nach internen Unstimmigkeiten zurückgetreten war. Die Umstrukturierung tritt nach Genehmigung der Stiftungsaufsicht in Kraft.

"Für die NADA ist diese Entwicklung ein elementarer Schritt in die Zukunft", sagte Hölz: "Damit setzen wir die generische Weiterentwicklung fort, die immer weiter weg vom Ehren- und hin zum Hauptamt führt. Durch die klare Trennung zwischen Kontrollorgan und dem operativen Geschäft wird auch die Unabhängigkeit des Anti-Doping-Kampfes in Deutschland klarer erkennbar."

Der derzeitige Vorstandsvorsitzende Armin Baumert sagte, er und seine Vorstandskollegen hätten sich "vier Jahre lang der Sache hingegeben" und "keine entscheidenden Fehler gemacht", aber nun habe man den Entschluss gefasst, "einen Schritt in die Zukunft zu machen, und das heißt, das Hauptamt zu stärken".

Die Kompetenz der derzeitigen Vorstandsmitglieder solle weiter in die Arbeit der Agentur einfließen, hieß es. Baumert wird künftig ebenfalls dem Aufsichtsrat angehören.

Die NADA wurde 2002 in Bonn gegründet und geriet 2007 nach dem "No-Show-Skandal" in eine existenzbedrohende Krise. Sie verschlankte daraufhin ihre Strukturen und gab sich eine neue Stiftungsverfassung, die im September 2008 in Kraft trat.