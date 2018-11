Lake Placid (SID) - Die Bob-Pilotinnen müssen beim Weltcup in Lake Placid im US-Bundesstaat New York am kommenden Wochenende eine Doppelschicht fahren. Das wegen heftigen Schneefalls und starker Winde abgesagte Rennen von Park City wird am Freitag (19.30 Uhr/MEZ) nachgeholt. Am Samstag (19.00 Uhr/MEZ) fahren die Athletinnen um Weltcupspitzenreiterin Sandra Kiriasis (Winterberg) den regulären Weltcup von Lake Placid aus.