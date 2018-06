Herzogenaurach (SID) - Spaniens Welt- und Europameister Iker Casillas sieht die deutsche Nationalmannschaft als derzeit einzig ernsthafte Bedrohung für Spaniens Dominanz im Weltfußball. "Das einzige Team, vor dem ich Angst und Respekt habe, ist Deutschland", erklärte der Nationaltorhüter im Interview mit Reuters TV am Rande seiner Ehrung als bester Torhüter der WM 2010 in Herzogenaurach. "Ich mag die deutsche Mannschaft sehr. Sie ist jung und hat tolle Spieler in ihren Reihen. Ich denke, in ein paar Jahren wird sie im internationalen Fußball die Standards setzen, wenn Spanien wahrscheinlich nicht mehr an der Spitze sein wird."