München (SID) - Kapitän Stephane Julien hat seinen Vertrag beim EHC München aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) um ein Jahr bis 2012 verlängert. Der Kanadier geht damit im kommenden Jahr in seine zweite Saison beim Aufsteiger.

Der 36-Jährige hat in seiner Karriere bereits 434 DEL-Spiele absolviert. Vor seinem Engagement in München stand Julien bei den Nürnberg Ice Tigers und den Kölner Haien unter Vertrag. In der laufenden Saison hat Julien bei allen 29 DEL-Spielen der Münchner mitgewirkt und dabei sechs Treffer erzielt.