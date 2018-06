Nyon (SID) - Der vierte Startplatz in der Champions League rückt für die Bundesliga immer näher. Nach Abschluss der Gruppenphasen im Europapokal liegt Deutschland mit 66,936 Punkten weiter deutlich vor der Serie A, die 59,838 Zähler aufweist. Die ersten beiden Plätze belegen weiterhin England (81,070) und Spanien (66,936).

Italien könnte maximal noch auf 68,838 Punkte kommen. Dafür müssten aber die verbleibenden vier Teams Inter und AC Mailand sowie der AS Rom und der SSC Neapel alle ihre Spiele gewinnen. Für die Bundesliga gehen nach der Winterpause noch Bayern München und Schalke 04 in der Champions League sowie Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart auf Punktejagd. Zusammen sechs Siege würde dem deutschen Quartett schon genügen, um den dritten Platz am Ende der Saison sicherzustellen.

Dann könnte die Bundesliga in der Saison 2012/13 wieder vier Champions-League-Teilnehmer (3 Direktstarter + 1 Qualifikant) stellen. Das war letztmals in der Saison 2001/02 der Fall.