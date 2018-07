Wolfsburg (SID) - Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit Tolga Cigerci verlängert. Der 18-Jährige unterschrieb bis 30. Juni 2015 und wird zudem rückwirkend ab dem 1. Juli 2010 als Lizenzspieler geführt. Seine ursprüngliche Vereinbarung mit dem Verein lief bis 2013. "Für mich ist dies auf zweifache Weise das Zeichen eines Anfangs. Zum einen der Startschuss für eine hoffentlich erfolgreiche Profi-Karriere. Und zum anderen zeigt es deutlich den Beginn unseres neuen Weges in der Nachwuchsarbeit", sagte Manager Dieter Hoeneß.

Cigerci, der in den vergangenen drei Bundesliga-Spielen - seinen ersten überhaupt - jeweils über die vollen 90 Minuten das Trikot des VfL trug, war zufrieden: "Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der VfL ist mein Verein. Ich bin in der Region großgeworden und trage schon seit über fünf Jahren das Trikot."