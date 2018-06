Köln (SID) - Der private Fernsehsender SAT.1 überträgt am 23. Februar das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Titelverteidiger Inter Mailand und dem deutschen Rekordmeister Bayern München live. Zwei Wochen später überträgt SAT.1 in der Königsklasse das Rückspiel zwischen Vizemeister Schalke 04 und dem FC Valencia. Zum Auftakt der K.o.-Runde präsentiert "ran" am 16. Februar den FC Arsenal gegen den FC Barcelona. Am 16. März überträgt SAT.1 dann das Spiel von Olympique Lyon beim spanischen Rekordmeister Real Madrid mit den deutschen Nationalspielern Mesut Özil und Sami Khedira. Sendebeginn ist jeweils um 20.00 Uhr.

Die Hin- und Rückspiele in der K.o.-Runde der Europa League zwischen Benfica Lissabon und dem VfB Stuttgart sowie Metalist Charkow und Bayer 04 Leverkusen werden am 17. und 24. Februar ebenfalls live von SAT.1 übertragen.