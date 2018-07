Inhalt Seite 1 — HSV siegt im Krisenduell gegen Gladbach Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbach überwintert in der Bundesliga als Tabellenletzter und steht in der Rückrunde vor einer ganz schweren Aufgabe. Zum Auftakt des 17. Spieltages kassierte die Borussia beim 1:2 (0:0) gegen den Hamburger SV die fünfte Niederlage in Folge und muss sich mit nur zehn Punkten die Rote Laterne unter den Weihnachtsbaum stellen. Zwei Unaufmerksamkeiten in der Abwehr verhinderten auch im neunten Anlauf den eigentlich so dringend benötigten ersten Heimsieg der Saison. Zuletzt zu Hause gewonnen hatte der fünfmalige deutsche Meister vor mehr als acht Monaten am 9. April gegen Eintracht Frankfurt.

Für den HSV dagegen, der zuvor vier Auswärtsspiele in Folge und vier der letzten fünf Partien verloren hatte, beendeten Eljero Elia (46.) und Piotr Trochowski (72.) die Talfahrt. Den zwischenzeitlichen Gladbacher Ausgleich hatte Igor de Camargo (48.) erzielt.

Heimeroth: "Das ist nicht zu erklären"

"Das ist nicht zu erklären. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, dafür wurden wir nicht belohnt", sagte Gladbachs Torhüter Christofer Heimeroth, der die Saisontore 46 und 47 hinnehmen musste. "Das war enorm wichtig. Beide Mannschaften waren verunsichert. Wir können uns bei Frank Rost bedanken, dass wir die drei Punkte nach Hamburg geholt haben", erklärte HSV-Kapitän Heiko Westermann.

Einige treue Borussen-Fans hatten ihre Ankündigung in die Tat unmgesetzt und waren aus Protest dem Spiel fern geblieben. Sie wollen lieber am Samstag die Gladbacher Handballer in der Oberliga untertützen. In ihrem angestammten Block hingen dagegen einige Transparente mit Sätzen wie "Versagen darfst Du - aber nie aufgeben" oder "Ihr nicht für uns - wir nicht für Euch!"

Nicht dabei in der Gladbacher Startelf waren vor 42.253 Zuschauern gegenüber dem 0:3 in Freiburg der gelb-gesperrte Tobias Levels, Roel Brouwers, Mohamadou Idrissou und Karim Matmour. Dafür rückten nach abgesessener Sperre Marco Reus sowie Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Roman Neustädter und Jens Wissing ins Team.

Vier Änderungen beim HSV