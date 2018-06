München (SID) - Fußball-Fieber im eiskalten München: Sechs Stunden nach der Achtelfinal-Auslosung der Champions League war am Freitag das Rückspiel zwischen dem deutschen Meister Bayern München und Titelverteidiger Inter Mailand bereits ausverkauft.

"Alle 66.000 Karten sind weg", sagte Bayerns Mediendirektor Markus Hörwick dem SID. Die entscheidende Partie in der Neuauflage des Finals der Vorsaison findet am 15. März 2011 (20.45 Uhr) in der Münchner WM-Arena statt. Das Hinspiel wird am 23. Februar in der lombardischen Metropole ausgetragen.

Im Online-Verkauf wurden ausschließlich Bayerns Vereinsmitglieder bedient, maximal wurden zwei Tickets pro Person ausgegeben.