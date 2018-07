Engelberg (SID) - Die deutschen "Adler" haben auch Teil zwei der Generalprobe für die Vierschanzen-Tournee verpatzt. Bei der Fortsetzung der Festspiele des Thomas Morgenstern im Schweizer Engelberg verpassten die sechs Athleten von Bundestrainer Werner Schuster zum fünften Mal im sechsten Weltcup-Springen der Saison die Top 10.

Während der Österreicher Morgenstern seinen vierten Sieg in Serie feierte, mussten sich Stephan Hocke (Schmiedefeld) und Severin Freund (Rastbüchl) mit den Rängen 16 und 18 begnügen. Richard Freitag (Aue) sammelte als 23. immerhin erstmals in diesem Winter Weltcup-Punkte, doch die Routiniers Michael Uhrmann (Rastbüchl) und Michael Neumayer (Berchtesgaden) erreichten nicht einmal den Final-Durchgang der besten 30 Springer. "Wir befinden uns in einer spannenden Situation", sagte Schuster über die Leistung seiner Mannschaft.

"Spannend" oder "schwierig"

"Schwierig", wie es Uhrmann umschrieb, trifft es wohl eher. Rund eineinhalb Wochen vor dem Tournee-Auftakt am 30. Dezember in Oberstdorf präsentieren sich die deutschen Springer in fast bemitleidenswertem Zustand. Einzelnen Erfolgen wie dem von Hocke, der in Engelberg nach fast einjähriger Pause wieder in den Weltcup zurückkehrte, oder von Freund steht viel Schatten gegenüber. Besonders das Leistungstief von Neumayer und Uhrmann muss Schuster sorgen.

Neumayer, als Achter in Kuopio bester Deutscher in einem Weltcup-Springen, verpasste das Finale als 31. um 0,6 Punkte. Schon am Freitag, als das Springen nach dem ersten Durchgang wegen Schneefalls abgebrochen worden war, hatte er die Punkteränge als 31. (um 0,1 Punkte) verfehlt. Während Neumayer die Gross-Titlis-Schanze wortlos verließ, stellte sich "Uhri" nach seinem 48. Rang. "Mir fehlt derzeit das Gefühl. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, als die Sprünge zu nutzen. Diesen konnte ich nicht nutzen, mit dem gestern war ich zufrieden", sagte er. Am Freitag hatte er Rang 27 belegt.

Uhrmann will nicht aufgeben

Der Team-Olympiazweite will trotz der Probleme "nicht aufgeben. Ich habe mich so schon oft aus ausweglosen Situationen zurückgekämpft und denke nicht, dass es zu Ende geht für mich. Ich weiß, woran es liegt."