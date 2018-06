Gröden (SID) - Nach dem überraschenden zweiten Rang von Stephan Keppler hat beim zweiten Weltcup-Rennen in Gröden ein Schweizer für einen weiteren Coup gesorgt: Silvan Zurbriggen schlug bei der Abfahrt auf der "Saslong" den Etablierten ein Schnippchen und feierte vier Jahre nach einem schweren Sturz auf der traditionsreichen Strecke seinen ersten Sieg in der alpinen Königsdisziplin. Der 29-Jährige lag am Ende 0,06 Sekunden vor Romed Baumann aus Österreich und 0,10 Sekunden vor seinem Landsmann Didier Cuche - doch auch die deutschen Läufer sorgten erneut für Aufsehen.

Zu einer erneuten Platzierung auf dem Siegerpodest, die Keppler tags zuvor überraschend im Super-G gelungen war, reichte es für die DSV-Männer diesmal nicht - dennoch setzten sie ein Zeichen auf der "Saslong", wo Läufer mit hohen Startnummer schon traditionell das Feld nochmal von hinten aufrollen. Keppler (Ebingen) selbst fuhr mit Startnummer 53 auf einen hervorragenden zehnten Rang (0,94 Sekunden zurück), Tobias Stechert (Oberstdorf), mit Nummer 48 gestartet, erreichte auf Rang 18 (1,55) sein bestes Weltcup-Resultat. Und Andreas Sander (Ennepatal), im Abschlusstraining sensationell Dritter, holte mit Startnummer 55 als 28. (1,92) seine ersten Weltcuppunkte.

Für Zurbriggen war es ein ganz besonderer Tag: Vor vier Jahren war er bei den berüchtigten "Kamelbuckeln" auf der "Saslong" schwer gestürzt, vor seiner Rückkehr auf die Strecke hatte er ziemlich schlecht geschlafen, war schon um fünf Uhr morgens wach. "Es war nicht einfach für mich, aber ich bin überglücklich, dass ich es hier geschafft habe, den inneren Schweinehund zu überwinden", sagte der Olympiadritte in der Super-Kombination von 2010. Als Gewinner der Kombination von Kitzbühel war ihm im Januar 2009 sein bislang einziger Weltcup-Sieg gelungen.