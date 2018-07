Hamburg (SID) - Die Rhein-Neckar Löwen halten in der Handball-Bundesliga den Anschluss an die Tabellenspitze und haben sich zumindest vorübergehend auf Rang drei verbessert. Am 16. Spieltag setzten sich die Löwen im Derby bei der TSG Ludwigshafen-Friesenheim mit 30:26 (17:10) durch und zogen an Meister THW Kiel vorbei. Bester Werfer des Teams war Nationalspieler Uwe Gensheimer mit zehn Treffern.

Schritt halten konnte auch Frisch Auf Göppingen, das durch ein 25:21 (12:9) gegen die SG Flensburg-Handewitt weiterhin nur einen Punkt hinter den Löwen auf Rang fünf liegt. Der TV Grosswallstadt gewann mit 27:23 (10:16) bei HBW Balingen-Weilstetten und festigte nach dem siebten Sieg im 16. Spiel seinen Platz im Mittelfeld.

Einen Pflichtsieg feierte derweil der SC Magdeburg beim 34:24 (16:10) über den Tabellenletzten DHC Rheinland. Vor 4126 Zuschauern in der Bördelandhalle trafen Robert Weber und Yves Grafenhorst jeweils neunmal für die Gastgeber.

Im Tabellenkeller verbesserte sich TSV Hannover-Burgdorf durch einen 29:26 (12:14)-Heimerfolg über TuS N-Lübbecke auf Rang 16. Der MT Melsungen sicherte sich im Auswärtsspiel bei der HSG Ahlen-Hamm nach einem 33:33 (17:16) zumindest einen Zähler.