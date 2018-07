Inhalt Seite 1 — Stuttgart rüstet sich für die Bayern-Show Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Ausgerechnet gegen den Rekordmeister und Südrivalen Bayern München will der VfB Stuttgart die Gunst seiner Zuschauer zurückgewinnen. "Wir müssen uns erarbeiten, dass die Leute wieder hinter uns stehen", sagt Stuttgarts neuer Trainer Bruno Labbadia vor dem Hinrundenabschluss der abstiegsgefährdeten Schwaben gegen den Rekordmeister am heutigen Sonntag (17.30 Uhr/Sky und Liga total!). Bei seiner gelungenen Premiere auf der VfB-Bank beim 5:1 in der Europa League gegen Odense BK musste der Nachfolger von Jens Keller erfahren, dass es nicht so einfach ist, die eigenen Anhänger nach der verkorksten Hinrunde wieder zu versöhnen.

Dass die Angst vor einem Absturz in die Zweitklassigkeit im Schwabenland umgeht, war am Donnerstagabend deutlich zu spüren. Denn trotz der Torflut gegen Odense gab es Pfiffe gegen die eigenen Mannschaft. "Bei uns war noch viel Sand im Getriebe. Die Zuschauer haben das Recht, so zu reagieren, das ist zu akzeptieren. Aber ich bin mir sicher, am Sonntag stehen sie wie eine Wand hinter uns", sagte Manager Fredi Bobic und stellte unmissverständlich fest: "Wir brauchen die Punkte."

Am Mittwoch im DFB-Pokal erneut gegen die Bayern

Dies ist auch den Profis klar. "Wenn man sieht, auf welchem Platz wir stehen, dann müssen wir einfach punkten, auch gegen diesen starken Gegner", forderte Stürmer Ciprian Marica, der mit seinem Team zum Jahresabschluss im Achtelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch erneut auf die Bayern trifft. Doch die Punkte in der Bundesliga sind für den Vorletzten derzeit wichtiger.

Das weiß auch Labbadia, der sich aber auch der Schwere der Aufgabe bewusst ist. "Das ist eine sehr interessante Aufgabe, Bayern ist das Aushängeschild der Liga und sie haben den besten Kader der Liga", sagte der 44-Jährige, der dennoch in Optimismus macht: "In dieser Saison haben auch schon Mannschaften Spielen gewonnen, wo man nicht damit gerechnet hat. Wir müssen eine eigene Identität zeigen und dürfen uns nicht nur nach dem Gegner richten."

Bayern-Trainer Louis van Gaal, der am Donnerstag Stuttgarts Auftritt gegen die Dänen aufmerksam verfolgt hat, weiß nicht so recht, was er vom VfB halten soll. "Neuer Trainer, neue Chancen. Es ist sehr schwer, meine Spieler auf dieses Match vorzubereiten, weil wir nicht genau wissen, was uns erwartet", sagte der Niederländer, dem angesichts des großen Rückstandes auf Tabellenführer Borussia Dortmund aber klar ist: "Wir müssen eine Serie starten." Torwart Jörg Butt warnt aber: "Labbadia wird Stuttgart heiß machen. Er ist bekannt dafür, dass er zu Beginn für Motivation sorgt."

Leverkusen will gegen Freiburg einen positiven Jahresabschluss