Inhalt Seite 1 — Finke neuer Sportdirektor beim 1. FC Köln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Aus dem Land der aufgehenden Sonne kommt für Bundesligist 1. FC Köln neue neue Hoffnung im Abstiegskampf: Volker Finke kehrt vom japanischen Erstligisten Urawa Red Diamonds als neuer Sportdirektor der "Geißböcke" in die Bundesliga zurück und soll bei den Rheinländern entscheidende Weichenstellungen für den Klassenerhalt vornehmen.

Allerdings muss der Klub, der die Verpflichtung des Ex-Trainers von Liga-Rivale SC Freiburg als Nachfolger des entlassenen Managers Michael Meier am Samstagabend gut vier Stunden nach der 0:3-Pleite zum Hinrunden-Abschluss bei Schalke 04 verkündete, für die Verpflichtung des "Wunschkandidaten der Vereinsführung" eine Kröte in Form einer noch gut eineinhalbmonatigen Wartzezeit bis zum Amtsantritt schlucken.

Finke "passt perfekt"

"Volker Finke passt perfekt in das Anforderungsprofil. Volker Finke steht mit seiner sportlichen Kompetenz für Werte und ist eine Persönlichkeit mit Visionen. Finke hat in der Vergangenheit nachgewiesen, dass er eine Mannschaft strategisch und konzeptionell zusammenstellen und aufbauen kann", hieß es in der FC-Mitteilung zum Zweieinhalbjahresvertrag für den gebürtigen Nienburger.

Der 62-Jährige soll auf seiner ersten Station als Sportdirektor nach einer insgesamt 36-jährigen Trainer-Laufbahn "übergreifend für die Nachwuchsabteilung, das Scouting, das SportsLab und die Lizenzspielerabteilung verantwortlich sein und in dieser Funktion partnerschaftlich mit Chef-Trainer Frank Schaefer zusammenarbeiten". Persönliche Stellungnahmen von Präsident Wolfgang Overath oder Finke, dessen Vertrag in Nippon zum Jahresende ausläuft, wollte der Verein am Samstagabend nicht veröffentlichen.

Finke kommt vom "FC Bayern von Japan"

Finke ist in der deutschen Eliteklasse ein guter Bekannter. Während seiner 16-jährigen Tätigkeit als Freiburger Coach zwischen 1991 und 2007 erarbeitete sich Kölns künftiger starker Mann großes Ansehen. Mit den Breisgauern schaffte Finke 1993, 1998 und 2003 den Aufstieg in die Bundesliga. Seine größten Erfolge mit dem Klub waren die UEFA-Cup-Teilnahmen 1995 und 2001.