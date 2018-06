Köln (SID) - In der Fußball-Bundesliga klingt die Hinrunde heute mit den letzten beiden Spielen des Jahres aus. Dabei kann der Tabellenzweite Bayer Leverkusen seinen Rückstand auf Herbstmeister Borussia Dortmund durch einen Sieg gegen den SC Freiburg auf acht Punkte verkürzen. Seine Aufholjagd auf Dortmund fortsetzen will auch Titelverteidiger Bayern München durch einen Erfolg im Süd-Derby beim Kellerkind VfB Stuttgart, wo der neue Trainer Bruno Labbadia erstmals in der Bundesliga auf der Bank sitzt.

Am 17. und letzten Hinrunden-Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bietet sich Energie Cottbus heute die Chance zum Sprung auf den dritten Platz. Dazu benötigen die Lausitzer allerdings einen Erfolg bei Rot-Weiß Oberhausen. Der Kampf um den Klassenerhalt steht im Kellerduell zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Ingolstadt im Blickpunkt. Das Sonntags-Programm im Unterhaus komplettiert die Begegnung zwischen den Mittelfeld-Mannschaften 1860 München und SC Paderborn.

In Baden-Baden werden heute Deutschlands Sportler des Jahres gekürt. Bei der Ehrung für die Wahl durch die deutschen Sportjournalisten werden Auszeichnungen in den Kategorien Männer, Frauen und Mannschaft vorgenommen.

Für die deutschen Wintersportler stehen heute wieder zahlreiche Weltcups auf dem Programm. Bei den Biathleten bildet die Mixed-Staffel den Abschluss der Weltcup-Wettbewerbe im slowenischen Pokljuka. Im nordischen Bereich finden bei den Kombinierern in Ramsau die Einzel-Konkurrenz, bei den Langläufern im französischen La Clusaz die Staffel-Rennen der Männer und Frauen sowie bei den Skispringern in Engelberg ein Einzel-Wettbewerb von der Großschanze statt. Die alpinen Spezialisten sind beim Riesenslalom der Männer in Alta Badia sowie bei der Super-Kombination der Frauen in Val d'Isere gefordert. Im Bob-Weltcup steht in Lake Placid das Vierer-Rennen an.

In Dubai klingt heute die Kurzbahn-WM der Schwimmer aus. Das deutsche Team hofft dabei zum Abschluss auf weitere Medaillen.

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) findet heute der 33. Spieltag statt. Dabei will Spitzenreiter Düsseldorfer EG seine Tabellenführung durch einen Erfolg im rheinischen Duell mit dem Nachbarn Krefeld Pinguine verteidigen. Ein Derby bestreitet auch Düsseldorfs Verfolger EHC Wolfsburg gegen die Hamburg Freezers.