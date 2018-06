Dubai (SID) - Rückenspezialist Helge Meeuw wird 2011 nach über einem Jahr Auszeit sein Comeback feiern. Der Vize-Weltmeister auf der Langbahn und frischgebackene Vater wird zu Beginn des neuen Jahres ins Wasser zurückkehren. "Helge wird schon an unserem Trainingslager im Januar auf Teneriffa teilnehmen und will bis Olympia 2012 in London durchziehen", sagte Bundestrainer Dirk Lange am Rande der Kurzbahn-WM in Dubai.

Meeuws Lebensgefährtin, die frühere Weltklasseschwimmerin Antje Buschschulte, hatte zuletzt die gemeinsame Tochter Nike Carlotta zur Welt gebracht. Zudem hatte der 26-Jährige während seiner Auszeit sein Medizinstudium vorangetrieben.