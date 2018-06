Inhalt Seite 1 — Erfolgreiches Wochenende für Sandra Kiriasis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lake Placid (SID) - Bobpilotin Sandra Kiriasis eilt in diesem Winter von Sieg zu Sieg. Die Olympiasiegerin von 2006 feierte in Lake Placid im US-Bundesstaat New York innerhalb von 24 Stunden einen Doppel-Triumph und steuert scheinbar unaufhaltsam ihrem neunten Weltcup-Gesamtsieg in Folge seit 2003 entgegen.

Bei den Männern fuhr Karl Angerer (Königssee) im Zweier mit Wut im Bauch auf Platz drei. Eine Woche zuvor war dem 31-Jährigen aus Königssee der dritte Rang von Park City wegen eines peinlichen Meldefehlers von Bundestrainer Christoph Langen, der den falschen Anschieber angegeben hatte, aberkannt worden.

Mit dem großen Schlitten musste sich Junioren-Weltmeister Maximilian Arndt (Oberhof) nur Olympiasieger Steven Holcomb aus den USA um 0,58 Sekunden geschlagen geben. Angerer wurde hinter dem Kanadier Lyndon Rush Vierter, Shootingstar Manuel Machata (Potsdam) fuhr auf den sechsten Platz.

Kiriasis lässt Konkurrenz keine Chance

Kiriasis bewies im Olympiaort von 1932 und 1980, dass der medaillenlose Auftritt bei den Winterspielen in Whistler wohl ein einmaliger Ausrutscher war. Zunächst gewann die 35-Jährige aus Winterberg den in Park City wegen heftigen Schneefalls und starker Winde abgesagten dritten Weltcup, dann ließ sie der Konkurrenz auch im vierten Saisonrennen keine Chance.

Vor allem im ersten Lauf des Nachholrennens demonstrierte die viermalige Weltmeisterin mit perfekter Fahrlinie und neuem Bahnrekord ihre Vormachtstellung. "Das war geil. Genau dafür lebt man, für diesen Kick", sagte Kiriasis und verriet: "Auf der Geraden habe ich so laut gejubelt, dass das sogar meine Anschieberin Berit Wiacker gehört hat."

In allen vier Saisonrennen standen deutsche Fahrerinnen ganz oben auf dem Podest. "Das ist natürlich sensationell, dennoch haben auch sie noch Reserven", sagte Bundestrainer Christoph Langen. Die Befürchtungen, der als Athlet so unnahbare Langen könnte gerade mit den Athletinnen Probleme bekommen, bestätigten sich nicht. "Christoph haben wir in einem Schnellkurs zu einem Frauenversteher gemacht", sagte Kiriasis mit einem Augenzwinkern.