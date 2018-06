Washington (SID) - Die Millionentruppe der Miami Heat bleibt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter auf Erfolgskurs. Nur einen Tag nach dem 113:91 bei den New York Knicks setzte sich der Titelaspirant aus Florida mit 95:94 (46:47) bei den Washington Wizards durch. Für Miami war es der zwölfte Sieg in Folge. Wie bereits am Vortag war LeBron James der überragende Akteur auf dem Spielfeld, der Superstar erzielte 32 Punkte und holte sieben Rebounds.

"Während einer Saison gibt es viele verrückte Spiele. Ich bin froh, dass wir am Ende gewonnen haben", sagte James nach dem glücklichen Erfolg. Heat-Coach Eric Spoelstra sprach dagegen von einem "fürchterlichen" Basketball-Spiel. Mit 21:8 Siegen bleibt Miami in der Eastern Conference auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Boston Celtics (21:4).

In der Western Conference haben die San Antonio Spurs (23:3) ihre Tabellenführung vor Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks (21:5) weiter ausgebaut. Dank Tony Parker, der mit 37 Punkten eine persönliche Saisonbestleistung aufstellte, setzten sich die Spurs mit 112:106 nach Verlängerung gegen die Memphis Grizzlies durch.

Weiter aufwärts geht es auch für die Los Angeles Clippers (7:21). Die Mannschaft des deutschen Nationalspielers Chris Kaman, der verletzungsbedingt nach wie vor pausieren musste, gewann überraschend mit 100:99 (61:53) bei den Chicago Bulls und feierte damit den zweiten Sieg nacheinander. Erfolgsgarant war Blake Griffin, der mit 29 Punkten und 12 Rebounds ein "Double-Double" erzielte.