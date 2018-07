Engelberg (SID) - Angeführt von Qualifikationssieger Severin Freund (Rastbüchl) haben alle sechs deutschen Skispringer den dritten Teil der Tournee-Generalprobe im Schweizer Engelberg erreicht. Der 22 Jahre alte Freund stand mit 133 Metern die größte Weite aller Qualifikanten. Neben ihm kamen auch Pascal Bodmer (Meßstetten/128,5), Stephan Hocke (Schmiedefeld/125,5), Richard Freitag (Aue/124,5), Michael Neumayer (Berchtesgaden/119) und Michael Uhrmann (Rastbüchl/116,5) weiter. Das dritte Springen am Titlis (ab 13.45 Uhr) ist das letzte vor dem Auftakt der Vierschanzen-Tournee am 29. Dezember in Oberstdorf.