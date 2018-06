Inhalt Seite 1 — HSV Hamburg marschiert, Füchse direkt dahinter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Vizemeister HSV Hamburg hat auf dem Weg zum Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft das erste Etappenziel in eindrucksvoller Manier erreicht und Titelverteidiger THW Kiel noch weiter abgehängt. Der Mannschaft von Trainer Martin Schwalb ist nach einem 29:27 (18:13)-Erfolg bei Ex-Meister TBV Lemgo die Herbstmeisterschaft bereits einen Spieltag vor Ende der Hinrunde nicht mehr zu nehmen. Der große Nordrivale aus Kiel kam gegen den VfL Gummersbach nicht über ein 26:26 (13:13) hinaus und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.

Nach dem 15. Sieg in Serie führt der HSV die Liga mit 30:2 Punkten vor dem Überraschungsteam Füchse Berlin (27:5) an. Die Berliner gewannen am Sonntagabend bei der HSG Wetzlar souverän mit 28:19 (16:10).

"Es ist viel wert, in Lemgo zu gewinnen. Wenn Kiel Punkte abgibt, ist das für uns natürlich schön. Wir werden aber den Ball flach halten", sagte Nationaltorhüter Johannes Bitter.

Hamburg dominiert

Vier Tage nach dem Pokal-Aus im Achtelfinale in Berlin präsentierten sich die Hamburger zunächst gut erholt und dominierten von Beginn an die Begegnung. Bis zur 42. Minute hatten die Gäste einen 25:16-Vorsprung herausgeworfen. Doch Lemgo kam zurück und verkürzte in der 54. Minute auf 26:27. Bitter rettete mit zahlreichen guten Paraden in der Schlussphase den Sieg. Bester Werfer des HSV war der dänische Rechtsaußen Hans Lindberg mit elf Treffern.

In Kiel erleben die Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle. Sieben Sekunden vor dem Ende sorgte Robert Arrhenius für das 26:25, doch in der letzten Sekunde sorgte Christoph Schindler für den verdienten Ausgleich der Gummersbacher.

Die Rhein-Neckar Löwen (25:7) bleiben nach einem 30:26 (17:10) bei Aufsteiger TSG Ludwigshafen-Friesenheim in der Spitzengruppe. Nationalspieler Uwe Gensheimer war mit zehn Treffern bester Werfer seines Teams.