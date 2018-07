Inhalt Seite 1 — Schumacher rechnet 2011 mit Siegen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Probleme mit den Reifen, teaminterne Schwierigkeiten und seine lange Pause - Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hat sich im Gespräch mit auto, motor und sport erstmals über seine enttäuschende erste Saison mit Mercedes geäußert und sich selbst lediglich eine durchschnittliche Leistung bescheinigt. "Eine Drei" würde er sich für 2010 geben, sagte Schumacher, der aber noch lange nicht an Abschied denkt.

"Es muss Spaß machen, und die Arbeit gemeinsam mit Mercedes macht Spaß. Dass nicht alles gleich perfekt läuft, tut der Sache keinen Abbruch. So lange die Lust am Wettbewerb und die Leidenschaft so groß sind, bin ich dabei", sagte der siebenmalige Champion: "Das ist jetzt eine neue Herausforderung, und wir brauchen etwas Anlauf, um unser Ziel zu erreichen. Ein WM-Titel mit Mercedes ist schließlich lohnend genug."

Rosberg-Vorsprung unverständlich

Schumacher gibt zu, dass ihm der Vorsprung von Nico Rosberg oft Rätsel aufgegeben habe: "Der schnellere der beiden Fahrer gibt eine Referenz vor. Du siehst an den Daten wie er fährt, aber bei dir funktioniert die gleiche Fahrweise nicht." Im Nachhinein seien dann "so Dinge" rausgekommen, "dass bei meinem Auto der Auspuff zu heiß wurde, was den Unterboden verbrannt hat. Oder dass der F-Schacht (System, das durch Veränderung der Fahrzeug-Aerodynamik höhere Geschwindigkeiten ermöglicht, d.Red.) an Stellen aktiviert worden ist, wo es hätte nicht sein sollen."

Nach außen war Schumacher stets ruhig geblieben, intern ist er schon mal anders aufgetreten. "In Spa hat mein F-Schacht nicht funktioniert. Da habe ich zugunsten des Teams den Mund gehalten", erzählte der 41-Jährige. In Suzuka sei es dann "wieder passiert. Der F-Schacht wurde in den Kurven aktiviert, und mir fehlte hinten der Abtrieb. Da ist mir dann allerdings der Kragen geplatzt. Wieder gab es an meinem Auto ein Problem und an Nicos nicht. Da habe ich zu Norbert und Ross gesagt, dass es jetzt mal an der Zeit wäre, die Gründe dafür zu erklären." Öffentlich habe er diese Probleme niemals gemacht: "Ich rede lieber intern."

Insgesamt habe es im Team in der vergangenen Saison einfach nicht gepasst. Ross Brawn habe nach dem Ausstieg von Honda im Laufe des Jahres 2009 vor allem versucht, den Betrieb weiterzuführen. "Honda war nicht mehr da, und damit fehlte das Geld, die ganze Mannschaft zusammenzuhalten", sagte Schumacher: "Viele Leute mussten gehen. Es reichte nur noch dazu, das Tagesgeschäft zu bewältigen, aber eben nicht mehr, um nebenher noch Entwicklung auf WM-Niveau für das neue Auto zu betreiben." Das hat das Silberpfeil-Team dann 2010 gespürt.

"Ich bin nicht mehr 25, sondern 41"