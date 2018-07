Berlin (SID) - Zum Abschluss des 17. Zweitliga-Spieltags empfängt Union Berlin am heutigen Montagabend (ab 20.15 Uhr, live bei Sky und Sport1) den Karlsruher SC. Beide Mannschaften haben in 16 Spielen ebenso viele Punkte gesammelt und wollen sich mit einem Sieg zum Abschluss der Hinrunde von den Abstiegsrängen entfernen. Union blieb beim jüngsten 0:0 in Cottbus zum dritten Mal in Folge ohne eigenen Treffer - ein Vereinsrekord. Gegen den KSC konnte das Team von Uwe Neuhaus in acht Duellen noch nie gewinnen.

Karlsruhe ist in dieser Saison noch ohne Auswärtssieg. Die Mannschaft von Uwe Rapolder hat sich jedoch durch zwei Heimsiege zuletzt wieder Selbstvertrauen verschafft und nach sechs Spielen erstmals wieder die Abstiegsplätze verlassen können.