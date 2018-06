Berlin (SID) - Nach zuletzt enttäuschenden Leistungen des Basketball-Bundesligisten Alba Berlin und der 52:103-Rekordpleite am vergangenen Samstag beim Meister Brose Baskets Bamberg ist Trainer Luka Pavicevic verstärkt in die Kritik geraten. Eine sofortige Entlassung des Serben schließt Geschäftsführer Marco Baldi zwar aus, grundsätzliche Konsequenzen jedoch nicht, sollte sich die Mannschaft in den nächsten Spielen nicht stark verbessert präsentieren.

"Wir müssen sehen, dass wir die nächsten Spiele voll da sind. Und wenn wir nicht voll da sein sollten und sich die Mannschaft wieder so hängen lässt, werden wir entscheiden müssen, wie wir mit der gesamten Sache umgehen. Bis dahin wird aber nichts passieren", wird Baldi beim Internetportal SPOX.com zitiert. Einmal könne so etwas passieren, damit müsse man leben, doch "wenn es wieder passieren sollte, müssen wir reagieren. In welcher Form auch immer".

Der achtmalige Meister war mit großen Titelambitionen in die Saison gestartet und belegt mit bereits vier Niederlagen nur den vierten Rang. In Bamberg kassierten die Berliner ihre höchste Bundesliga-Niederlage.