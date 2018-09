Inhalt Seite 1 — Gladbacher Pleitenserie hält auch im Pokal an Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sinsheim (SID) - Bei Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach hält die rasante Talfahrt auch im DFB-Pokal an. Nach fünf Punktspielpleiten in Folge unterlagen die Borussen auch im letzten Pflichtspiel des Jahres 0:2 (0:1) im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Ligarivalen 1899 Hoffenheim und fielen bei dem von Trainer Michael Frontzeck ausgerufenen Charaktertest durch.

Der Isländer Gylfi Sigurdsson per Freistoß (35.) und der Senegalese Demba Ba (63.) erzielten die Treffer der Kraichgauer, die zum dritten Mal das Viertelfinale erreicht haben. Nach der erneuten Niederlage steht Frontzeck beim dreimaligen Pokalsieger damit weiter schwer in der Kritik, wenngleich die Verantwortlichen zuletzt stets beteuerten, mit dem erfolglosen Coach in die Rückrunde gehen zu wollen.

Ende der "Seuchen-Hinrunde"

"Das war ein verdientes Ausscheiden. Die bessere Mannschaft ist weitergekommen. Ich bin froh, dass die Seuchen-Hinrunde ein Ende hat. Wir wollen nun in der Winterpause den Kopf klarkriegen, um die Aufgabe Klassenerhalt anzugehen", sagte Frontzeck. Sein Gegenüber Ralf Rangnick war dagegen zufrieden: "Wir haben verdient gewonnen, obwohl wir in der Bundesliga zuletzt besser gespielt haben. Dort haben wir die Spiele allerdings nicht gewonnen. Diesmal waren wir konzentriert bis zum Schluss und nicht nachlässig."

Die 23.500 Zuschauer in der Rhein-Neckar-Arena sahen in den ersten Minuten eine überlegene Heim-Mannschaft. Nennenswerte Torchancen konnten sich die Hoffenheimer, die ohne den gesperrten bosnischen Stürmer Vedad Ibisevic auskommen mussten, zunächst allerdings nicht erarbeiten.

Von Beginn an gut im Spiel war Mittelfeldspieler Luiz Gustavo. Der zuletzt an den Adduktoren verletzte Brasilianer, über dessen möglichen Wechsel zu Rekordmeister Bayern München seit Tagen spekuliert wird, konnte mit einem Verband auflaufen.

Idrissou vor der Partie suspendiert