Köln (SID) - Stürmer Mike Hanke vom Bundesligisten Hannover 96 wechselt zum Tabellenschlusslicht Borussia Mönchengladbach. Der 27-Jährige erhält beim fünfmaligen deutschen Meister einen Vertrag bis Juni 2013. Der ehemalige Nationalspieler wird nach der Winterpause am 2. Januar beim Abstiegskandidaten ins Training einsteigen.

"Mike ist ein Mann mit Torriecher, er wird bei uns den Konkurrenzkampf im Angriff verschärfen", sagte Sportdirektor Max Eberl. Für Schalke 04, den VfL Wolfsburg und Hannover 96 schoss Hanke in 191 Bundesligaspielen 42 Tore. In der deutschen Nationalmannschaft kam er in zwölf Länderspielen zum Einsatz.

Hanke, dessen Vertrag in Hannover zum Saisonende auslief, wechselt ablösefrei. In der Bundesliga-Hinrunde kam er in Hannover nicht an Didier Ya Konan und Mohammed Abdellaoue vorbei. Siebenmal wurde Hanke von Trainer Mirko Slomka eingewechselt und erzielte dabei drei Tore.