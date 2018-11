Köln (SID) - In der Hauptrunde der Basketball-Euroleague müssen die Brose Baskets Bamberg heute abend am 10. Spieltag der Gruppe B bei Unicaja Malaga antreten. Dabei geht es für die Franken um nichts mehr, denn sie hatten eine Woche zuvor trotz des Triumphes über Real Madrid den Vorstoß in die Top-16-Runde verpasst.

Am 34. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) empfängt Spitzenreiter Düsseldorfer EG den Verfolger EHC Wolfsburg um 20.20 Uhr zum Spitzenspiel. Bereits um 19.30 Uhr finden die fünf anderen Begegnungen statt. Dabei erwarten die Adler Mannheim als Tabellenfünfter den ERC Ingolstadt, die Iserlohn Roosters den EHC München, die Hamburg Freezers die Nürnberg Ice Tigers, die Augsburg Panther die Hannover Scorpions und Schlusslicht Kölner Haie die Straubing Tigers.