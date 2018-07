Köln (SID) - Der Abschied von Torhüter Edwin van der Sar beim englischen Rekordmeister Manchester United steht bevor. "Wir planen, dass das seine letzte Saison ist", sagte Teammanager Sir Alex Ferguson. Der Vertrag des 40-Jährigen läuft im Sommer aus.

Der ehemalige niederländische Nationaltorhüter (130 Einsätze) spielt seit 2005 bei United. In dieser Zeit gewann er dreimal den Meistertitel, 2008 triumphierte er mit Manchester in der Champions League. Seine Karriere in der Nationalmannschaft hatte van der Sar im Oktober 2008 beendet.